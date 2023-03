Ascom, al via la 2° edizione di 'Usato non sprecato'

Tenutasi a Lostello la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Usato Non Sprecato, l’iniziativa organizzata da Federmoda Parma, aderente ad Ascom, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore Caritas di Borgotaro, Di Mano in Mano ed Emc2 Onlus. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere i negozi di Federmoda che si fanno ambasciatori di un progetto sostenibile finalizzato al corretto e consapevole riutilizzo dei capi usati. Dal 27 marzo al 2 aprile, infatti, presso i 41 negozi aderenti di Parma e provincia, sarà possibile consegnare abiti usati ricevendo in cambio un buono acquisto da spendere presso il negozio stesso. I vestiti, puliti e in buono stato, dovranno essere consegnati all’interno di un’unica borsa chiusa che verrà ritirata dal negoziante. “Forti del successo della prima edizione in cui abbiamo raccolto quasi 700 kg di abiti – ha commentato Filippo Guarnieri, Presidente di Federmoda Parma – abbiamo voluto riproporre una nuova edizione che ha subito trovato riscontro sia nelle adesioni dei negozi che nelle numerose chiamate ricevute dai cittadini curiosi di conoscere le modalità per dare il proprio contributo. Se da una parte per noi sarà l’occasione per incentivare gli acquisti della nuova stagione dall’altra il messaggio che vogliamo trasmettere è l’importanza del corretto riuso dei capi abituando ad uno shopping consapevole, attento alla scelta dei prodotti, alle materie prime e alla qualità." “Siamo molto lieti di aderire nuovamente a questa iniziativa le cui finalità, sociali, ambientali e lavorative, sono perfettamente coerenti con la missione delle nostre organizzazioni no profit e al contempo con valore sociale che le attività commerciali rappresentano all’interno di una comunità. Saremo parte attiva nella raccolta degli abiti e lo faremo impiegando anche mezzi ecologici come le cargo bike inaugurate proprio in occasione della prima edizione di Usato Non Sprecato.” ha concluso.“ Paolo Lommi, Responsabile Servizi Socio-Educativi EMC2 Onlus in rappresentanza anche delle altre Associazioni coinvolte nel progetto