Ascom e Comune di Parma, il dibattito su sicurezza e decoro della città

Un confronto concreto e diretto per analizzare le più urgenti questioni da affrontare insieme per la sicurezza e il decoro della città di Parma. Questo in sintesi il contenuto dell’incontro svoltosi ieri presso la sede Ascom tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale - Assessore alla Sicurezza Francesco De Vanna, Comandante della Polizia Locale Enrico Usai e Delegato alla Sicurezza Daniele Stefanì - e i delegati Ascom in rappresentanza di centro storico e quartieri cittadini. “Un incontro importante – ha commentato il Presidente Ascom Vittorio Dall’Aglio - in cui abbiamo potuto prendere positivamente atto del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questi mesi per costruire una squadra dedicata di cui si è già potuto apprezzare il lavoro, la volontà di collaborare ma soprattutto la capacità di saper riconoscere al commercio un ruolo centrale per la sicurezza e il decoro della citta”. Ampio spazio nel dibattito è stato lasciato agli interventi dei commercianti delegati nel corso del quale sono emerse le criticità ritenute più urgenti: dalla situazione di degrado di Galleria Bassa dei Magnani a quella del bivacco in zona Teatro Regio, dal disagio di Via D’Azeglio e del quartiere San Leonardo, sul quale il Comune è recentemente già intervenuto, alla necessità del ripristino di una presenza costante di controllo nei vari quartieri. “Un dibattito franco in cui si è aperto un dialogo e uno scambio diretto fra gli operatori, l’Associazione e il Comando dei vigili al fine di migliorare e valorizzare le strade commerciali e i quartieri della città. - ha concluso Claudio Franchini Direttore Ascom - E’ l’inizio di un lavoro importante che potrà portare risultati solo grazie alla collaborazione continua fra gli operatori e l’Amministrazione Comunale.”