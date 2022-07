Ascom Salute, costituito il nuovo Gruppo all'interno di Ascom Parma

Promuovere la cultura della salute a 360°, in un più ampio progetto di responsabilità sociale di Ascom Parma e delle imprese associate sul territorio, incentivando la collaborazione tra pubblico e privato, in termini di formazione, informazione e networking. Saranno questi alcuni degli obiettivi del nuovo Gruppo Ascom Salute di Ascom Parma, costituito e presentato oggi nella suggestiva cornice dell’Antica Farmacia San Filippo Neri, dove si è tenuta l’Assemblea Elettiva e la successiva conferenza stampa pubblica. Dopo una prima riunione privata con le imprese interessate, svoltasi lo scorso maggio in Ascom per confrontarsi su esigenze e obiettivi della categoria, i soggetti imprenditoriali e professionali che operano per la prestazione di servizi e la fornitura di beni inerenti la salute sul territorio di Parma e provincia si sono infatti riuniti per dare vita al nuovo Gruppo. Ad aprire i lavori il Presidente Ascom Parma Vittorio Dall’Aglio che ha salutato il neo-costituito Consiglio, un gruppo eterogeneo formato da realtà imprenditoriali del territorio di comprovata esperienza: Bertoli Alfio – Laboratorio di Analisi Fleming, Bonfanti Alessandro (Premiata Farmacia Bonfanti Spazio Benessere), Cagna Patrizia (Medlavitalia), Garofalo Alessandro - Vice Presidente (Poliambulatorio Sirio), Gasparini Ramona (Centro Dentale Mirò Parma), Maggioni Silvia (ABS Assistenza alla Famiglia), Potì Cristiana (Dentista ANDI), Salvi Camilla (Casa di Cura Città di Parma).

Alla guida del Consiglio, la Presidente Daisy Bizzi (For.Me.Sa. e già Vice Presidente Terziario Donna Ascom Parma) che ha così commentato la recente costituzione del Gruppo: “È con grande riconoscenza che accolgo questo incarico, per il quale ringrazio l'Associazione e tutti i colleghi. Nasce un nuovo soggetto nel campo della sanità e salute che, con il supporto di Ascom Parma a livello provinciale, ma anche di ANISAP Emilia-Romagna (Associazione Regionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) e Federsalute Confcommercio sul piano nazionale, sarà in grado di portare all’attenzione delle istituzioni problematiche e istanze urgenti, come lo snellimento di procedure burocratiche e la certificazione delle competenze.

Lavoreremo per favorire l’attivazione di convenzioni con le nostre strutture, promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione, ma anche attività di formazione/informazione, in sinergia con gli altri gruppi all’interno dell’Associazione”. “Prosegue il percorso di rappresentanza territoriale intrapreso da Ascom per dare supporto a tutte le categorie di imprese associate - ha affermato Vittorio Dall’Aglio – La nostra struttura sarà a disposizione del Gruppo Ascom Salute per favorire il dialogo con le istituzioni e l’aggregazione tra imprese, tutelandone gli interessi sociali ed economici”. “Secondo i dati della Camera di Commercio, al 31/12/2021, sono oltre 500 le imprese attive a Parma e provincia che operano nell’ambito della salute e sanità – ha commentato Cristina Mazza, Vice Direttore Ascom e Responsabile Progetto Gruppo Ascom Salute Parma - Parliamo di poliambulatori, case di cura, laboratori di analisi, farmacie, servizi di assistenza, commercio al dettaglio e ingrosso e professionisti sanitari. È un’importante fetta di mercato su cui il nostro Centro Studi ha inoltre realizzato un’indagine per comprendere fabbisogni ed esigenze della categoria, con l’obiettivo di rispondere al meglio agli obiettivi di rappresentanza e di servizi. Dai risultati è infatti emerso che le problematiche che interessano maggiormente il settore riguardano l’informazione sulla normativa (71%), i rapporti con enti e istituzioni (65%), la certificazione delle competenze (41%) e la lotta all’abusivismo (29%). Infine, oltre l’80% delle aziende intervistate ha dichiarato l’esigenza di ricevere supporto per l’attivazione e la promozione di convenzioni”.

“Un altro tema di grande importanza per i professionisti del settore è la formazione – ha infine aggiunto Massimiliano Spaggiari, Responsabile Tecnico del Gruppo Ascom Salute – Grazie alla partnership tra Ascom e 360 Life Formazione srl, la struttura sarà in grado di veicolare e proporre, corsi di formazione finanziata (tramite i fondi interprofessionali), con un alto grado di personalizzazione sulla base dei fabbisogni aziendali, oltre a formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) e formazione professionale e di aggiornamento per specialisti che, a diverso livello, operino in centri termali, benessere e talassoterapici”. Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dal Dott. Antonio Balestrino, Direttore del Distretto di Parma dell’AUSL, e dal Dott. Angelo Di Mola, Presidente Commissione Albo Odontoiatri di Parma e Consigliere Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Parma, ospiti speciali del talk show che ha seguito la conferenza stampa e condotto da Francesca Strozzi, giornalista di 12TvParma. Un importante segnale di positività e apertura nei confronti del mondo associativo da parte della sanità pubblica.