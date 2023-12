Assegnati a Parma 14 nuovi agenti della Polizia

Il Questore della Provincia di Parma, Maurizio Di Domenico, ha accolto 14 nuovi agenti della Polizia di Stato, 9 uomini e 5 donne, assegnati alla Questura Parma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al termine del 223° corso di formazione per allievi agenti. I nuovi agenti, assegnati alla Questura, provengono da vari istituti di istruzione della Polizia di Stato ove hanno seguito un corso di formazione della durata di sei mesi caratterizzato da lezioni sia teoriche che pratiche in materie professionali. In Questura inizieranno un periodo di tirocinio della durata di due mesi, al termine del quale saranno definitivamente assegnati ai vari uffici.

Dopo un breve saluto di benvenuto, Di Domenico ha presentato loro le attività in cui saranno coinvolti durante il periodo di tirocinio sottolineando l’importanza del loro contributo per garantire e rafforzare la sicurezza della collettività nella nostra provincia.