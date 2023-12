Assegnati a Parma i nuovi vice ispettori della Polizia

Questa mattina il Questore Maurizio Di Domenico ha accolto i nuovi Vice Ispettori della Polizia Di Stato che sono stati assegnati alla Questura di Parma al temine del 18° corso di formazione per Ispettori. I nuovi arrivati, che vantano tutti esperienze in diversi settori e specializzazioni della Polizia di Stato, saranno assegnati ai vari Uffici della Questura.

Dopo un breve saluto di benvenuto Di Domenico ha rivolto loro sinceri auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire al servizio della collettività nella nostra provinicia.