La banca non si accorge di un assegno contraffatto da 66 mila euro e lo incassa: dovrà rimborsare il cliente

Una banca ha incassato un assegno contraffatto da 66 mila ed ora dovrà risarcire il cittadino, coinvolto in un vero e proprio raggiro, perchè non ha effettuato tutti i controlli necessari. L'uomo si è rivolto all’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma che ha avanzato ricorso di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il cittadino, che aveva venduto un veicolo tramite un annuncio online, era stato truffato con un assegno circolare risultato contraffatto. Grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) che ha riconosciuto la responsabilità dell’Istituto di credito per non avere effettuato tutti i controlli necessari, il consumatore è riuscito a ottenere il rimborso dei 66mila euro oltre alle spese della procedura legale.

L’Abf, infine, ha accolto le ragioni del consumatore e stabilito la totale restituzione dell’importo indicato nell’assegno. La Banca negoziatrice, infatti, si era limitata a effettuare la verifica tramite una telefonata all’apparente Banca emittente, senza porre in essere le dovute cautele. Per questo, il Collegio Abf territoriale ha deciso di rispettare il principio di diritto del Collegio di Coordinamento, "affermando la responsabilità dell’intermediario negoziatore che abbia dato luogo all’incasso a seguito di bene fondi acquisito per via telefonica e non per iscritto"

L'assegno contraffatto da 66mila euro

L’uomo, dopo avere pubblicizzato la vendita della sua lussuosa autovettura, è stato contattato da un potenziale acquirente. Alla chiusura della trattativa, i due hanno concordato di rivolgersi alla Banca presso cui il venditore era cliente per verificare che l’assegno circolare da 66mila euro emesso a suo favore fosse riscuotibile. La Banca, a seguito di una telefonata con l’Istituto di credito del compratore, ha deciso di provvedere regolarmente all’incasso. Solo dopo pochi giorni, però, è arrivata la brutta sorpresa: si è scoperto che l’assegno risultava in realtà contraffatto e la somma riscossa, a quel punto, è stata stornata dal conto del venditore. La presunta Banca del compratore, infatti, aveva in seguito disconosciuto l’assegno, che risultava riportare serie e numerazioni irregolari.