Presso l’Hub Gastronomy si è tenuta l'Assemblea annuale dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo. All'assemblea hanno partecipato il Sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore al TurismoCristiano Casa. Parma, Città creativa per la Gastronomia UNESCO, è stata scelta come sede dell'Associazione che riunisce i ristoranti di tutta Italia che rappresentano la migliore espressione della cucina regionale italiana e disegnano la mappa della gastronomia e dell’ospitalità Made in Italy.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.