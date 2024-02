Clima, qualità dell'aria e rischio alluvioni: sabato assemblea di Ultima Generazione in piazza Garibaldi

Sabato 24 febbraio si terrà un'assemblea popolare del gruppo ecologista Ultima Generazione in piazza Garibaldi a Parma. Il presidio si terrà a partire dalle 15:30. "Si tratterà di un'assemblea popolare per parlare di tematiche locali legate al clima, alla qualità dell'aria e al rischio di alluvioni".

Il gruppo, protagonista di iniziative e presidi eclatanti per denunciare gli effetti del cambiamento climatico sulle nostre vite, ha lanciato la campagna per chiedere il Fondo di Riparazione. "Chiediamo al Governo italiano un fondo permanente e preventivo di 20 miliardi per riparare ai danni delle catastrofi climatiche che stanno distruggendo le nostre vite". Il gruppo, attivo anche a Parma, porta avanti azioni di disobbedienza civile nonviolenta per "esigere dal governo interventi contro il collasso ecoclimatico e riparazione alle catastrofi climatiche"