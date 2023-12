Cessate il fuoco: l'assessora Jacopozzi parteciperà alla Marcia della Pace di Assisi

Il Comune di Parma ha deciso di aderire, nella Giornata Internazionale dei diritti umani, alla Marcia della Pace e della Fraternità che si terrà ad Assisi domenica 10 dicembre 2023, dal titolo Cessate il fuoco".L'assessora alla Pace Daria Jacopozzi parteciperà alla marcia domenica 10 dicembre

Il contenuto del manifesto proposto per questa Marcia è particolarmente significativo e attuale, espresso in tutta la sua gravità nelle citate parole di Papa Francesco: “Basta! Basta, fratelli, basta! A Gaza si soccorrano subito i feriti, si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione, si liberino gli ostaggi”.

L’iniziativa si svolgerà in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948-2023), la Carta più importante del mondo, scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti per opporsi strenuamente a tutti gli atti di barbarie e spingere l’umanità sulla via della pace.

Eppure dopo 75 anni urge aggrapparsi a quella Carta e a quei valori, perché l’umanità non si autodistrugga: sappiamo che lo può fare. Perché non si continui a scegliere la Guerra come inutile soluzione ai conflitti.

Il 7 dicembre si è tenuto l’ultimo evento del Festival della Pace organizzato da Ciac, Unipr e Civiltà dell’accoglienza, patrocinato e finanziato dall’Assessorato alla Pace in collaborazione con la Casa della Pace: esso ha raccolto in sé tutti i temi affrontati nel lungo e ricco Festival (composto da 20 eventi) “Guerre del clima e disarmo ecologico” il titolo.

Il mio essere ad Assisi spero possa rappresentare l’umore e il desiderio della maggior parte dei cittadini di Parma: camminare con responsabilità e insieme per eliminare conflitti strutturali e costruire politiche economiche e sociali di Pace, per chiedere il cessate il fuoco ovunque!!”