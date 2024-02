L'assessore De Vanna risponde a Vignali: "E' un umarell: il suo elenco di opere pubbliche in ritardo è immaginifico"

Dopo l'attacco del consigliere Pietro Vignali sui cantieri l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Francesco De Vanna risponde con ironia. "Un consigliere comunale in versione "umarell" (spesso assente in Consiglio, ma mai silente) si diverte a fare un immaginifico elenco di opere pubbliche in ritardo o mai partite".

"Vediamo, proviamo a fare il punto su alcune di quelle citate continua l'assessore, Canile Comunale: interventi del primo lotto realizzati; Palazzetto Eucherio San Vitale: terminati i lavori di consolidamento degli affreschi e avvio dei lavori strutturali; Parco dei Vecchi Mulini: è un'opera finanziata da un soggetto privato che in settimana ci consegnerà il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica; Teatro dei Dialetti: rifinanziato per 400 mila euro entro ed entro la fine della primavera vedrà la ripartenza del cantiere; Fontana del Trianon: qui sotto una foto che ho scattato venerdì scorso, quando insieme con i vari tecnici coinvolti (agronomi, architetti, responsabili della sicurezza) abbiamo fatto una valutazione in loco di tutti gli accorgimenti naturalistici, tecnici, agronomici per la gestione del restauro della fontana settecentesca; Ex Cral Bormioli: anche in questo caso il consigliere lamenta l'immobilità del cantiere ma nella foto sotto si possono osservare gli arconi in legno che sorreggeranno la copertura.

Chi parla di "cantieri lumaca" dimostra di non avere la "memoria dell'elefante" e soprattutto dimentica le ferite lasciate in eredità ad una Città che, ancora oggi, è impegnata a ricucirle.