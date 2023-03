Assistere le persone con demenza, esperienze a confronto il 17 marzo a Monticelli Terme

Fornire un modello positivo di assistenza alle persone affette da demenza, ricercando il maggior benessere non solo del paziente, ma anche di chi se ne prende cura. È questo l’obiettivo del convegno che il prossimo 17 marzo all’Hotel delle Rose di Monticelli Terme vedrà a confronto diversi professionisti, provenienti da tutta Italia. L’evento “Demenza e qualità dell’assistenza”, organizzato dall’Ausl di Parma insieme a Comune di Montechiarugolo, Unione Pedemontana Parmense, Pedemontana sociale e Coopselios e con il patrocinio della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e dell’Associazione geriatri extraospedalieri (Age), si propone infatti di fornire agli addetti ai lavori esempi pratici e indicazioni che consentano ai caregiver di persone con demenza, siano essi i familiari o gli operatori di strutture, di prendere piena coscienza dell’importanza del proprio ruolo e prestare assistenza nel migliore modo possibile.

“Adeguata assistenza e cura alle persone affette da deterioramento cognitivo, in particolare se concomitano disturbi del comportamento – spiega Giovanni Gelmini, direttore del Distretto Sud-est dell’Ausl e medico geriatra - hanno un inevitabile impatto sulla qualità di vita non solo del paziente ma anche dei caregiver. Con questo convegno – continua - vogliamo offrire, attraverso l'intervento dei vari esperti del settore, nozioni culturali e pratiche che evidenziano come ambiente, relazione interpersonale, terapie farmacologiche e non farmacologiche possano integrarsi in maniera efficace ed efficiente, unite ad un giusto supporto psicologico e ad una formazione mirata di chi si prende cura del paziente”.

Un incontro che acquista ulteriore importanza alla luce della recente attivazione di un Nucleo speciale Alzheimer nel distretto Sud-Est dell’Ausl, con il compito di gestire temporaneamente le situazioni cliniche ed assistenziali più complesse.

“Esprimo grande soddisfazione – commenta il sindaco del Comune di Montechiarugolo Daniele Friggeri - per la co-organizzazione di un convegno di caratura nazionale nel nostro Comune, confermando l’attenzione del territorio e in particolare della frazione di Monticelli Terme al benessere e alla qualità di vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazione di fragilità e che si apprestano ad affrontare la terza età sostenuti dalle cure dei nostri sevizi. È importante rimarcare –continua Friggeri - la collaborazione con i nostri servizi sanitari e gli operatori privati, che garantiscono la sinergia necessaria all’erogazione ottimale di servizi di qualità”.

“In Italia, circa 2 milioni di persone sono affette da disturbo cognitivo lieve o demenza e sono circa 3 milioni gli italiani che vivono e si prendono cura di loro. La Casa Residenza Al Parco dove si trova il nuovo Nucleo dedicato alle demenze – spiega Alex Roncaglia, direttore di area di Coopselios che a Monticelli Terme gestisce la struttura - intende dare risposta sul territorio proprio a questo crescente fabbisogno la cui rilevanza socio-sanitaria a livello nazionale è estremamente impattante e importante. Tra i punti forti del Nucleo rileviamo la presa in carico globale della persona, la formazione continua degli operatori, la forte valenza sanitaria ed educativa e la forte sinergia con il territorio.”