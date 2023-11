L’Associazione Oltretorrente Rinasce riempie via d’Azeglio con famiglie e bambini per la serata di Halloween

Grande successo per l’iniziativa Halloween party, organizzata dall’Associazione Oltretorrente Rinasce in occasione della serata di martedì 31 dicembre in quartiere. Per alcune ore, a partire dalle 17.30, Via d’Azeglio si è animata grazie alla presenza di cittadini e residenti, famiglie con bambini e tante persone che hanno deciso di trascorrere una serata in spensieratezza nel proprio quartiere. La strada principale dell’Oltretorrente, dove è stata attuata una pedonalizzata temporanea come in occasione della tortellata per San Giovanni del 23 giugno ma più ampia, è stata ‘invasa’ pacificamente dai più piccoli e famiglie che hanno deciso di festeggiare in questo modo la serata di Halloween. Molti dolcetti e anche qualche scherzetto: sempre nello spirito

di condivisione e socializzazione che caratterizza le iniziative dell’associazione, volte a ridare vita ed identità al quartiere per riavvicinare i residenti alla partecipazione, anche con iniziative in strada.

"L’iniziativa di Halloween è stata un grande successo. Siamo molto soddisfatti della partecipazione delle famiglie e dei cittadini del quartiere che hanno deciso di rispondere alla nostra chiamata - sottolinea Emanuele Rastelli, presidente dell’Associazione Oltretorrente Rinasce, commerciante e residente del quartiere. “Via d’Azeglio è rimasta chiusa dalle 17.30 fino a mezzanotte ma verso le 22 la serata si è conclusa. Il nostro quartiere può davvero

rinascere e per farlo possiamo partire da iniziative di questo tipo e con queste modalità. I commercianti di via d’Azeglio hanno contribuito con idee ed iniziative pensate specificatamente per le famiglie ed i bambini. Tornare nelle nostre strade è un passaggio fondamentale per riprendere a percorrerle in tranquillità e con lo spirito di condivisione necessario”.

Alla serata come anche a quella precedente organizzata per San Giovanni ha preso parte anche l’ex sindaco Pietro Vignali, oggi capogruppo del gruppo consiliare che porta il suo nome. “E’ molto importante che associazioni come questa diano il loro contributo per rivitalizzare un quartiere storico come l’Oltretorrente. Le famiglie tornano a vivere le strade del proprio quartiere. È il miglior antidoto contro la presenza di persone malintenzionate che

bivaccano come per esempio nella zona di piazzale Corridoni, a pochi passi da via d’Azeglio, contro il degrado, la microcriminalità e lo spaccio di droga. Dopo la partecipazione alla riuscita iniziativa in occasione della tortellata di San Giovanni abbiamo partecipato anche per la serata di Halloween. La presenza dei commercianti, che hanno organizzato varie iniziative, è molto importante: i negozi sono infatti presidi di socialità e contro il degrado. In alcune vie del quartiere, come in via Imbriani e in via Bixio, ci sono tanti negozi sfitti e in alcuni casi purtroppo si supera anche la percentuale del 25%, e questo è inaccettabile. Spero che questa iniziativa serva da stimolo per l’Amministrazione Comunale per orientarsi a favore di una politica di sostegno concreto ai commercianti in questo caso dell’Oltretorrente e di tutto il quartiere”.