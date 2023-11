Associazione Prospettiva, confronto sulle politiche abitative tra Parma ed Europa

Proseguono le riflessioni sul tema ‘casa’ dell’Associazione Prospettiva. Lunedì 27 novembre alle ore 21 presso il circolo del Rugby Parma in via Lago Verde 6/A, la presidentessa Emma Nicolazzi Bonati incontra Alessandra Gravante, architetta con dottorato in pianificazione urbana del Comune di

Parma, in una serata aperta alla città dal titolo ‘Le politiche abitative tra Parma ed Europa’. A partire dal contesto urbano locale saranno portati all’attenzione del pubblico modelli, esempi, idee da tutta Europa, per ragionare insieme sulle prospettive future della nostra città.