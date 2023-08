Il Comune vende all'asta l'appartamento nell'ex Paggeria Ducale di via XX Settembre

E’ stato pubblicato sul portale del Comune di Parma al seguente link: https://shorturl.at/mITUY l’avviso di asta pubblica per l'alienazione dell’appartamento ubicato all’interno del palazzo denominato “Ex Paggeria Ducale”. Si tratta di un immobile di prestigio che verrà messo all’asta con il metodo delle offerte segrete. Il prezzo a base d’asta è fissato in 492mila euro.

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in un plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, al Comune di Parma, Ufficio Protocollo, Largo Torello de Strada 11/A, 43121 Parma - a pena d’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2023