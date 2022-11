Riapre l'Astrolabio, residenti divisi: "Ridarà vita al quartiere", "No, porterà schiamazzi notturni e degrado"

L'Astrolabio di via Zarotto ha riaperto i battenti nella serata di venerdì 18 novembre. I residenti della zona sono divisi: c'è chi vede con favore la riapertura dello storico locale, rimasto chiuso per otto anni, e chi invece è preoccupato per il rumore e i problemi di ordine pubblico che potrebbero crearsi in quartiere.

"L'Astrolabio è sempre stato un problema - sottolinea una residente - più il tempo passa più il problema diventa grosso. Non sono d'accordo con questa riapertura, perchè aprire un locale dove circolerà alcool non fa bene ai giovani, non è il modo per aiutarli. Abitiamo in questa zona e abbiamo già oggi problemi di schiamazzi notturni, con persone che bevono in strada e lasciano bicchieri e bottiglie in giro".

"Io sono d'accordo nella riapertura - dichiara un altro residente di via Zarotto - poi se dovessero scoppiare risse e casino a notte fonda rivedrò la mia posizion ma un pò di vita in più non fa male".

"Il problema è chiaramente dopo la discoteca - ci racconta una donna - ma dipende anche molto da che tipi di ragazzi vanno, se sono giovanissimi o se sono persone più adulte. Da mamma di un giovane sono contenta perchè il quartiere è un pò morto".

"Quando era aperto non abitavo qui: ora si e vedremo. Ho un figlio di 17 anni che magari ci andrà, però aspettiamo di vedere se ci saranno dei problemi. E' un problema anche se aprono un bar perchè c'è sempre chi esagera con l'alcool. Dovrebbe intervenire il Comune per dare la possibilità di far parcheggiare chi va in discoteca. In città c'è pochissimo: i miei figli vanno sempre fuori Parma a ballare".