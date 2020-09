Ateneo: aperte le iscrizioni ai master universitari

– È stato pubblicato sul sito web di Ateneo il bando per i corsi di Master universitario di I e II livello dell’Università di Parma per l’a.a. 2020-21. Gli obiettivi formativi dei singoli Corsi di Master Universitario, i posti disponibili, i requisiti di ammissione, le modalità, le date di chiusura delle iscrizioni, i criteri di selezione e valutazione dei candidati, ai fini della formazione delle graduatorie, sono indicati nelle schede dei singoli Master che costituiscono parte integrante del bando.

L’apertura delle iscrizioni online è fissata, per tutti i Master, per lunedì 7 settembre alle 12.

L’offerta formativa di Ateneo comprende 15 Master di I livello e 22 Master di II livello.

Master di I livello:

ABA (Analisi del Comportamento Applicata): strategie evidence based nelle professioni educative, sanitarie e sociali

Case/care management in ospedale e sul territorio per le professioni sanitarie

Comunicazione digitale, mobile e social

Cure palliative e terapie del dolore per professioni sanitarie

Food City Design – Master Internazionale

Gestione e conservazione dell’ambiente e della fauna – Master Interateneo

Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute collettiva

Infermieristica in area critica

Management del rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria

Management per le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni sanitarie

Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine

Packaging

Retail and Brand Management – Digital Edition

Ricerca per le professioni sanitarie: l’approccio qualitativo

Traduzione audiovisiva



Master di II livello:

ABA (Analisi del Comportamento Applicata): strumenti e strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita

Accessi vascolari a medio e lungo termine

Acquisti sanitari pubblici

Cellule staminali ematopoietiche e medicina rigenerativa

Cure palliative

Estetica orale e periorale

Gestione delle uveiti: dalla diagnosi al trattamento

Gestione medica e patologia forense degli animali selvatici

Governance del rischio clinico e promozione della sicurezza delle cure

Implantologia e parodontologia

Laser in odontostomatologia – Master europeo

Management degli enti locali

Management dei servizi sanitari e socio-sanitari

Odontoiatria digitale

Ortodonzia

Pharmaceutical and Regulatory strategies in medical products development

Psicologia clinica: approccio multidimensionale ai disturbi stress correlati

Ricerca preclinica e clinica

Rigenerazione urbana – tecniche di analisi per la protezione e la riqualificazione dell’ambiente costruito – Master europeo

Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non convenzionali

Strategie formative in ambito sociale e sanitario; standard europei ed innovazione

Terapia del dolore