Attacco alla Cgil, Pizzarotti: "Piena vicinanza: è ora di sciogliere Forza Nuova"

Assalto fascista alla sede nazionale della Cgil a Roma. Mentre a Parma presso la sede del sindacato è stato indetto un presidio antifascista il sindaco Federico Pizzarotti ha espresso solidarietà e vicinanza.

"Piena vicinanza e solidarietà #CGIL Nazionale oggi assaltata a #Roma da fascisti travestiti da #NoVax, #NoGreenPass e negazionisti vari.

Come risposta le istituzioni e i cittadini che credono nella democrazia e nella non violenza si schiereranno domani al vostro fianco nei tanti presidi in tutte le sedi CGIL italiane. Esprimo la mia vicinanza alla rappresentanza di #Parma, purtroppo sono fuori regione e non potrò essere presente fisicamente.

Il mio pensiero e la mia solidarietà va anche alle forze dell"ordine coinvolte, e agli agenti feriti. Non si può passare sopra a gesti come quello di Forza Nuova che proclama "stasera ci prendiamo Roma", non sono slogan ma messaggi eversivi. Ed è ora di sciogliere Forza Nuova e gli altri movimenti neofascisti".