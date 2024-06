Attivata l’Anagrafe delle biciclette

Attiva a Parma “l’Anagrafe delle biciclette” utile strumento per l’identificazione di bici smarrite o in caso di furto. Il sistema è finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza contro possibili furti di biciclette e a favorirne il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine in tempi rapidi e con la possibilità di avere a portata di mano i dati riferiti al proprietario.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina negli spazi della Cicletteria della stazione dall’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna, dall’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi e dal Presidente di FIAB Parma Bicinsieme Aps, Andrea Mozzarelli. Con loro hanno partecipato i rappresentanti di Ifomobility Spa, di ItCity e della Polizia Locale con il commissario Fabio Bergamaschi.

L’Assessore alla Legalità Francesco De Vanna ha dichiarato: “Si tratta di uno strumento ulteriore di supporto alla mobilità dolce e sostenibile che consente ai ciclisti di avere un elemento in più di sicurezza, rispetto alla propria bicicletta. Grazie al Settore Mobilità del Comune, Fiab, Infomobility, ItCity e Polizia Locale, abbiamo attivato l’Anagrafe delle biciclette che consentirà di inserire i dati fondamentali relativi ad ogni singola bici e, in caso di furto, di recuperare le informazioni e rendere più agevole il recupero della bicicletta stessa”. L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi ha rimarcato l’utilità di uno strumento innovativo e utile a favore di chi usa la bicicletta: “l’Amministrazione è sempre più attenta, presente ed attiva per corrispondere ai bisogni di chi a Parma utilizza la bicicletta”.

Andrea Mozzarelli Presidente FIAB Parma Bicinsieme Aps ha spiegato: “Abbiamo proposto come Fiab il progetto dell’Anagrafe delle biciclette in modo da prevedere uno strumento per contrastare il furto delle bici, permettendo agli utenti di recuperare il proprio mezzo molto più facilmente che in passato. Si tratta di uno degli strumenti per contrastare il furto delle biciclette assieme alle rastrelliere sicure a cui è possibile agganciare il telaio, la presenza di depositi in città, assieme all’educazione dei cittadini su come prevenire i furti anche attraverso la formazione nelle scuole”.

I dati introdotti nell’anagrafe, infatti, permetteranno alle forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale) di identificare con certezza e immediatezza i proprietari di biciclette ritrovate o di cui è stato denunciato il furto.

Le bici, infatti, a differenza dei motocicli non sono dotate di una targa ed il nuovo registro supplisce e questa mancanza con una vera e propria carta di identità digitale del mezzo.

“L’Anagrafe della biciclette” è stata promossa dal Comune di Parma con il coinvolgimento di Infomobility SpA, ItCity Spa, Polizia Locale e FIAB Parma Bicinsieme APS.

Il progetto nasce da un percorso avviato dall’Assessorato alla Legalità, guidato da Francesco De Vanna e dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale guidato da Gianluca Borghi.