Attivato il piano neve del Comune: spargisale e spartineve in azione

Piano neve del Comune operativo per far fronte, nella notte tra martedì 1 dicembre e mercoledì 2 dicembre, alle precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio. Mezzi e personale sono entrati in azione a partire dalle 3, prima nella zona Sud, verso Panocchia, poi in quella Ovest e Nord Ovest della città. Gli spartineve hanno operato, nella notte, prevalentemente sulla grande viabilità, tangenziale e svincoli della tangenziale stessa.

Alla luce delle previsioni meteo, sono, poi, state attivate, verso le 5,30, le squadre di spalatori e 6 mezzi spargisale per attività di prevenzione nei percorsi connessi alla viabilità principale. L’attività è proseguita nelle prime ore della mattinata con la rimozione della coltre bianca davanti agli ingressi dei plessi scolastici e con lo spargimento del sale. Dopo le 7.30, a fronte del persistere delle precipitazioni nevose, sono stati attivati tutti i mezzi spartineve. Il territorio viene costantemente monitorato, gli interventi proseguiranno durante tutta la giornata.