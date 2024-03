Attività motoria nelle scuole dell’infanzia della regione: scatta la sperimentazione per 2.500 bambini

In Emilia-Romagna via alla sperimentazione dell’attività motoria nella scuole dell’infanzia.

Sono 2.500 i bambini emiliano-romagnoli dai 4 ai 5 anni protagonisti del progetto Scuola Attiva per l’Emilia-Romagna inclusiva, frutto della collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Sport e Salute, la società dello Stato per lo sviluppo dello sport e l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.

A Bologna si è svolto il primo incontro di formazione dei tutor che andranno nelle oltre 100 sezioni delle scuole dell’infanzia regionali con l'obiettivo di avvicinare, già durante quest'anno educativo, i bambini all’attività motoria nel corso delle 20 ore previste per ogni classe. L’iniziativa innovativa nasce dalla consapevolezza che l'attività motoria svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo fisico, sociale, cognitivo ed emotivo dei bambini, fin dall’infanzia, aiuitandoli ad aumentare la coordinazione, la forza muscolare, l'equilibrio, le abilità motorie e ha un impatto positivo sullo sviluppo cognitivo e la capacità di apprendimento, come dimostrato da diversi studi.