Attrici molestate dal regista: sentenza storica del Tribunale del lavoro di Parma

Violenze e molestie sessuali in teatro, reiterate e seriali, commesse durante i provini e le lezioni. Protagonista di questi atti sarebbe un regista e docente di un corso di specializzazione organizzato da un ente di formazione accreditato con la Regione Emilia-Romagna (ha ricevuto fondi regionali). Contro di lui, però, non è stato possibile procedere penalmente, perchè la denuncia da parte delle vittime è arrivata troppo tempo dopo i fatti (oltre un anno). Non così però per il Tribunale del Lavoro di Parma, che il 25 giugno scorso ha invece emesso una "sentenza storica" di 48 pagine, accertando che le molestie sessuali sono "classificabili come discriminazioni", la cui responsabilità ricade anche sullo stesso ente di formazione, che "non ha esercitato un'adeguata vigilanza". Inoltre, la tutela in questi casi è estesa anche agli ambiti della formazione professionale e non solo a quelli del lavoro dipendente. A riferire oggi la vicenda è Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione, a cui si è rivolta l'associazione Amleta, che si occupa di contrasto alla disparità e violenza di genere. "Il caso nasce da alcune testimonianze che sono arrivate alla mail dell'associazione- spiega la presidente Cinzia Spanò- mail dedicata al contrasto della violenza contro le attrici". Nei messaggi venivano raccontate le vicende delle ragazze, "che avevano subito molestie e violenze sessuali". Questo, continua Spanò, "ci ha permesso di capire che era una situazione che andava avanti da moltissimo tempo e che aveva i caratteri della serialità. E' un caso molto importante, perchè molti e molte nel mondo dello spettacolo lo conoscono già da tanto tempo".

Le giovani avevano presentato denuncia per le molestie subite. "Il magistrato ha dichiarato pienamente attendibili le donne- spiega Teresa Manente, avvocata di Differenza Donna- le ha credute. Gli atti sessuali e le molestie erano state compiute. Ma la denuncia era tardiva. Era passato oltre un anno". Il procedimento penale si è dunque arenato. Per questo, continua la legale, "abbiamo attivato un'altra serie di azioni, coinvolgendo anche la consigliera di parità. E presto uscirà anche la sentenza sull'autore delle molestie". Secondo Manente, si tratta dunque di una "sentenza storica. Per la prima volta in Italia viene riconosciuta la molestia come espressione di un atto discriminatorio nei confronti delle donne. E viene riconosciuto il fatto che nel mondo dello spettacolo è responsabile anche chi non previene e non combatte questo tipo di azioni". Questa sentenza, aggiunge Spanò, "metterà ancora di più le attrici in grado di lavorare serenamente e in sicurezza, e apre a quel cambiamento che stiamo desiderando e progettando da tempo. Adesso si vedono i primi risultati". I dati Istat, segnala Alvisi, "ci dicono che tante donne non denunciano perchè non sanno a chi rivolgersi e non credono nelle Istituzioni. Questo è un esempio importante di rete, di squadra che ha funzionato. Ed è un precedente storico. Tutti i datori di lavoro dovranno adeguare il loro documento di valutazione dei rischi sul tema delle molestie e dovranno saper formare e informare i ragazzi che fanno i corsi che c'è la possibilità di poter denunciare". Ne discende che per la stessa figura della consigliera di parità "si amplia l'azione a tutela delle donne molestate", chiosa Alvisi. (Agenzia Dire)