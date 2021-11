“Aumenti in bolletta per l’energia: cosa sapere e cosa fare”

Come preannunciato, le forniture di luce e gas hanno subìto consistenti aumenti, creando non poche difficoltà presso le famiglie italiane. Sulla scia di tale situazione e della confusione da essa generata, c’è grande fermento da parte delle aziende presenti sul mercato libero, per cercare di ottenere nuovi clienti ed è dunque bene che ogni utente valuti attentamente la propria situazione e le proprie esigenze, prima di optare per un’offerta piuttosto che per un’altra. Del resto può non essere semplice per i non addetti ai lavori, riuscire a destreggiarsi tra tutte le voci presenti in bolletta, (imposte, oneri di sistema, servizi) e fare un confronto tra le varie proposte.

Per tutti questi motivi, Federconsumatori Parma ha deciso di supportare gli utenti attraverso i propri sportelli fisici e online, aiutandoli a districarsi nella giungla delle offerte. Di tutto questo si parlerà giovedì 18 a Traversetolo, al centro civico “La Corte”, in un appuntamento aperto alla cittadinanza, a partire dalle ore 18.

“Aumenti in bolletta per l’energia – Cosa sapere, cosa fare”, è il titolo dell’incontro a cui parteciperanno: Valeria Topolska, responsabile dello sportello Federconsumatori di Traversetolo, Alessia Ziveri, assessore del Comune di Traversetolo, Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma e Paolo Tazzini, responsabile settore energia di Federconsumatori Parma.

L’accesso è libero ma riservato ai possessori di Green pass, secondo la normativa vigente.