Ausl: riprende da lunedì la regolare attività dei servizi di igiene e sanità pubblica

Con i casi di Coronavirus in calo rispetto alle settimane precedenti, riprende da lunedì 14 febbraio la regolare attività dei servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl nei 4 distretti della provincia. In particolare, dal lunedì 14 febbraio, nel distretto di Parma il servizio riapre alle prenotazioni nelle giornate di lunedì e martedì dalle 8 alle 12.30, al numero 0521.1686812. Restano ad accesso diretto, quindi non è necessario l’appuntamento, solo le urgenze vaccinali che riguardano in particolare la profilassi post-esposizione (per punture accidentali o contatto con casi di malattia prevenibile con vaccinazione), la profilassi antitetanica urgente (ferite, morsicature da animali). Sempre chiamando il numero 0521 1686812 mercoledì 16 febbraio riprendono le prenotazioni per le donne in attesa dalle 8 alle 12.30 e giovedì 17, dalle 8 alle 10, le prenotazioni per le vaccinazioni di chi deve fare viaggi all’estero. In provincia, da lunedì 14 è possibile prenotare nuovi appuntamenti al numero sopra citato anche nei distretti Valli Taro e Ceno, Sud-Est e Fidenza, nei consueti giorni e orari di apertura. In tutti i servizi di Parma e provincia, è in atto il recupero degli appuntamenti rinviati nel periodo di sospensione dell’attività.