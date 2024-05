Gli autisti di Bartolini bloccano i cancelli

Da tre giorni alcuni autisti del corriere Bartolini, iscritti al sindacato Si Cobas, stanno scioperando per chiedere la modifica del contratto che verrebbe applicato con il cambio d'appalto. I lavoratori stanno mettendo in atto la protesta all'interno dell'Interporto di Fontevivo, di fronte alla sede dell'azienda. Tutto è iniziato il 30 aprile: gli autisti hanno incrociato le braccia per la prima volta. Poi, è stato proclamato lo sciopero ad oltranza da parte del sindacato di base.

"Per ora stiamo mettendo in atto un blocco totale degli ingressi alla Bartolini" ci racconta Golban Vasile, Rsa del Si Cobas all'interno di Bartolini. La protesta è per il cambio d'appalto. Ci chiedono la firma di un nuovo contratto da 44 ore. Quello precedente era di 39 ore. Dal nuovo al vecchio contratto non ci sarebbero miglioramenti per quanto riguarda la paga. Quindi dovremmo lavorare di più per la stessa retribuzione". Nella giornata del 2 e del 3 maggio i lavoratori hanno messo in atto la protesta davanti ai cancelli. Chiedono un incontro con la dirigenza dell'azienda e un tavolo di trattativa per riuscire a bloccare la modifica all'orario, che potrebbe essere introdotta nei prossimi giorni. "Andremo avanti ad oltranza se non ci saranno novità: se non cambierà nulla torneremo davanti ai cancelli anche lunedì 6 maggio" conclude Vasile.