Gli autisti di Bartolini hanno vinto la vertenza

Gli autisti del corriere Bartolini, che dal 30 aprile, stanno portando avanti uno sciopero con blocco dei cancelli davanti alla sede dell'azienda all'Interporto di Parma, hanno vinto. Non potranno infatti lavorare più di 39 ore. I driver avrebbero dovuto firmare un nuovo contratto, dovuto al cambio d'appalto, e in particolare alcune clausole che prevedevano l'aumento delle ore lavorate a settimana, da 39 a 47 ore per chi conduce le motrici e da 39 a 44 ore per chi guida i furgoni. Non ci sarebbe stato inoltre un aumento della retribuzione. I lavoratori, iscritti al Si Cobas, hanno deciso di fare sciopero. Dopo i giorni di protesta hanno ottenuto il blocco delle modifiche e di lavorare quindi per un massimo di 39 ore.

"Abbiamo vinto . ci racconta Golban Vasile, Rsa del Si Cobas all'interno di Bartolini. Grazie all'unità tra gli autisti e i facchini e alla solidarietà dimostrata dai lavoratori degli altri stabilimenti di Bartolini, siamo riusciti ad ottenere un accordo che prevede la cancellazione delle clausole contro le quali ci eravamo opposti. C'è stata una reale e attiva collaborazione delle coordinatrici, di un coordinatore e dei delegati coinvolti. Una bellissima prova di forza del SI Cobas a Parma. Abbiamo ottenuto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati"