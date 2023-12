L'auto di rappresentanza del Comune di Parma? In comodato d'uso gratuito da Auto Zatti

L'auto di rappresentanza del Comune di Parma? In comodato d'uso gratuito. Dopo la pubblicazione di un avviso pubblico relativo alla raccolta di proposte di offerta per stipulare un contratto il 12 dicembre Auto Zatti ha espresso la volontà di concedere un'auto con le caratteristiche richieste, da utilizzarsi per l’attività di rappresentanza dell’Ente. Il Comune si farà carico degli oneri di circolazione e delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie. L'auto che verrà data in comodato d'uso inizialmente per due anni, è una Lexus ES 2500 Full Hybrid. Secondo quanto approvato con la determinazione dirigenziale del 20 dicembre, l'utilizzo potrà essere prorogato per altri 12 mesi.