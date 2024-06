Autobus 21: per l'estate 4 corse prolungate fino al carcere

Per garantire un servizio efficiente e senza disagi per tutte le persone che hanno necessità di raggiungere l'Istituto Penitenziario di Parma, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso, in collaborazione con TEP, di prolungare per il periodo estivo la linea 21 degli autobus con quattro ulteriori corse, in considerazione della vicinanza del capolinea (situato in via Scola) e inoltre del tempo di sosta sufficiente per effettuare il prolungamento.

“Una agevolazione significativa - affermano l’assessore alla Transizione Ecologica Borghi e l’assessore alle Politiche Sociali Brianti - volta a facilitare i colloqui periodici e il rapporto tra le persone detenute e i loro famigliari, sostenendo in tal modo le relazioni per chi vive in carcere”.