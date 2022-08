Salta su: l'abbonamento gratuito per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori

Torna per il secondo anno consecutivo la possibilità, per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, di avere gratuitamente un abbonamento al trasporto pubblico per andare a scuola, utilizzabile però anche nel tempo libero sulla stessa tratta.

A differenza dello scorso anno, gli studenti che si iscrivono all’anno scolastico 2022-2023 possono fare richiesta online per l’abbonamento gratuito per il bus e/o per il treno accedendo piattaforma unica Salta su. Fanno eccezione i residenti in Emilia-Romagna iscritti a un istituto scolastico fuori regione e/o che utilizzano società di trasporto di altre regioni che dovranno invece chiedere il rimborso dell’abbonamento annuale acquistato.

Per tutti l’abbonamento ora si chiama Salta su e comprende quindi anche Grande, l’abbonamento gratuito per gli studenti delle scuole elementari e medie degli anni scorsi.

Leggere attentamente le sezioni di interesse (scuole elementari e medie; scuole superiori e istituti di formazione professionale; iscritti fuori regione) per scoprire quali sono i requisiti necessari alla gratuità e per evitare errori nel corso della compilazione della richiesta, da presentare on line fino al 31 dicembre 2022 con credenziali Spid.