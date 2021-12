Autobus: dal 6 dicembre Green pass obbligatorio per salire a bordo

Da lunedì 6 dicembre cambiano le regole anche per quanto riguarda i viaggi in autobus. Il decreto 172/21 prevede infatti l'obbligatorietà del green pass per chi viaggia in bus. Per muoversi sarà sufficiente avere il normale green pass già in uso. E' dunque valida anche la certificazione verde ottenuta grazie ai tamponi periodici, oltre che con la vaccinazione.

Servizi potenziati e biglietto unico giornaliero a dicembre

Nelle domeniche 5, 12 e 19 dicembre e mercoledì 8 dicembre, le principali linee cittadine saranno potenziate.

Nelle giornate indicate sarà in vigore il biglietto unico giornaliero: basterà timbrare il biglietto una sola volta a bordo di qualsiasi linea urbana perché sia valido per l'intera rete cittadina per tutto il giorno.

Deviazioni per Festa Natalizia in via d'Azeglio

Domenica 5 dicembre, in concomitanza con la Festa Natalizia che avrà luogo in via d'Azeglio, la strada sarà chiusa al traffico e le linee urbane n. 3, 4, 5 e 7 saranno deviate.