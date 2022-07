Autobus: deviazioni per lavori in via Fratelli Cervi

Si comunica che, a seguito di lavori di potatura che comporteranno la chiusura al traffico veicolare di tratti di Via 7 F.lli Cervi, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con inizio martedì 12 luglio 2022 e fino al termine dei lavori stessi, le linee urbane interessate subiranno le modifiche di percorso di seguito evidenziate: - Linea urbana n. 8: provenienti dal capolinea di Via De Chirico/Via Savinio e diretti verso il centro città, giunti in Via Martiri di Cefalonia, gli autobus percorreranno Via Anna

Frank, Via Torelli, dove riprenderanno il loro regolare tragitto. Una fermata provvisoria, in sostituzione di quella di Via Martiri di Cefalonia – chiesa, sarà

posta in Via Anna Frank.

In direzione contraria, giunti in Via Duca Alessandro, i bus percorreranno Via Viotti, Via Torelli, Via Anna Frank, per riprendere il loro regolare percorso a sinistra in Via Martiri di Cefalonia. - Linea urbana n. 15: provenienti dal centro città e diretti verso Strada Pastrengo, giunti in Via Duca Alessandro, i bus proseguiranno lungo Via Duca Alessandro, Via Bizzozero, per riprendere quindi il loro regolare percorso in Strada Pastrengo. Stessa deviazione in direzione contraria.

Per l’occasione sarà riattivata la coppia di fermate posta lungo Via Duca Alessandro, nel tratto compreso tra V.le Solferino e Via 7 F.lli Cervi. Lungo i percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.