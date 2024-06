Autobus: nuova navetta dalla stazione all'Interporto

Sarà attivo in via sperimentale dal 1° luglio il servizio di trasporto pubblico di TEP che darà la possibilità ai lavoratori e visitatori di raggiungere direttamente all’Interporto di Parma dalla stazione ferroviaria cittadina. La nuova navetta ha l'obiettivo di migliorare l’offerta di mobilità e agevolare gli spostamenti da e verso l’Interporto, una delle infrastrutture logistiche più importanti della regione.

Alla conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina presso la sede della Provincia di Parma il presidente di TEP Roberto Prada ha spigato le modalità con cui verrà realizzato il servizio: “È noto che il costo sostenuto dagli utenti, cioè la tariffa dei titoli di viaggio, copre solo una

minima parte il costo complessivo del servizio. In questo momento, caratterizzato da una generale scarsità di risorse, non sarebbe possibile attivare nuovi servizi di trasporto senza un supporto aggiuntivo. Per questo motivo, TEP ha instaurato positive collaborazioni con diverse realtà

aziendali per ampliare i servizi forniti, com’è avvenuto anche in questo caso.”.

l presidente del Consorzio Interporto Giovanni Pellegri ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Abbiamo lavorato con SMTP (Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico) per arrivare a una soluzione economicamente sostenibile che fosse favorevole per i lavorat ori dell’Interporto. Il Consiglio d’Amministrazione dell’ente ha avuto la sensibilità di comprendere che il miglioramento del polo logistico passa anche attraverso la realizzazione di una maggiore ttrattività per chi ci lavora. Sarà questa la sfida per le 92 aziende dell’Interporto per il prossimo futuro.”.

Il consigliere di SMTP Francesco Castria ha sottolineato le caratteristiche del nuovo collegamento: “In questi primi mesi il servizio sarà erogato direttamente da TEP con un bus con capienza per 90 passeggeri. Il periodo di sperimentazione sarà utile per verificare se la navetta è confacente alle esigenze dei lavoratori.”.

Il servizio prevede due corse in andata, con partenze dal terminal extraurbano della stazione (fermata 1) alle 7.55 e alle 16.55, e altrettante di ritorno dall’Interporto (fermata via Unione Europea) alle 8.30 e 17.30. All’interno dell’Interporto verranno istituite sei fermate: Fermata n°1: tra la rotatoria via Unione Europea/via Bonn e via Berna Fermata n°2: in Piazzale Europa davanti alla sede dell’Agenzia delle Dogane Fermata n°3: in via Stoccolma davanti alla ditta Catone Fermata n°4: via Unione Europea subito dopo l’intersezione con via Lisbona Fermata n°5: via Unione Europea subito dopo l’intersezione con via Parigi Fermata n°6: via Unione Europea dopo l’intersezione con via Vienna

In questo modo tutte le aziende del polo logistico potranno beneficiare comodamente del servizio. Il nuovo collegamento risponde alle esigenze espresse da numerosi lavoratori che, arrivando in treno o in bus da diverse località del territorio avevano necessità di poter raggiungere il luogo di

lavoro velocemente. Sarà, inoltre, importante per sostenere lo sviluppo economico della zona e per rendere l’Interporto più appetibile come opportunità occupazionale per nuovi candidati. La sperimentazione durerà fino a fine 2024. In questi sei mesi sarà possibile verificare l’utilità del

servizio e l’apprezzamento da parte dei potenziali utenti. A seguire, quindi, gli enti coinvolti potranno valutare l’opportunità di mantenerlo anche per il futuro. Sul servizio valgono i normali titoli di viaggio TEP.

L’attivazione del nuovo collegamento è stata finanziato dal Consorzio Interporto con un investimento pari a 18.600 euro. Era presente alla conferenza stampa anche Gianpaolo Serpagli, presidente di CEPIM: “Questo servizio risolve uno dei problemi dei lavoratori della logistica. Stiamo operando per fare partire anche un nuovo terminal ferroviario presso l’Interporto, che speriamo potrà portare nuovi vantaggi sia per le aziende che per i dipendenti. È un fattore importante in un momento come quello attuale in cui le aziende hanno difficoltà a trovare personale da assumere quando ne hanno bisogno.”. Il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza ha sottolineato il tema della sicurezza: “La nuova navetta risolve un problema per tanti lavoratori che oggi arrivano all’Interporto con ogni mezzo di trasporto, anche a piedi o in monopattino, con evidenti problemi per l’incolumità personale specie

nelle ore serali. La risposta offerta da TEP e SMTP va nella giusta direzione per preservare la sicurezza delle persone”.