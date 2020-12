Autobus: sospensioni del servizio urbano ed extraurbano durante le festività

Il servizio urbano di trasporto pubblico sarà sospeso il 25 dicembre 2020 e al mattino del 1° gennaio 2021. Il servizio urbano notturno sarà sospeso il 24, il 25 e il 31 dicembre 2020.

Il servizio extraurbano sarà sospeso il 25 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021.

Il servizio urbano diurno sarà sospeso il 25 dicembre 2020 e al mattino del 1° gennaio 2021.

Il servizio urbano notturno sarà sospeso il 24, il 25 e il 31 dicembre 2020.

Il servizio extraurbano sarà sospeso il 25 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021.

Nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio il servizio sarà erogato secondo gli orari festivi, come anche nelle domeniche, mentre negli altri giorni sarà in funzione il servizio feriale valido nei giorni non di scuola.