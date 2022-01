Autobus: mascherine FFP2 e super green pass obbligatori

Per i passeggeri del trasporto pubblico è obbligatorio indossare sempre le mascherine di tipo FFP2 quando si viaggia a bordo dei bus. Non sono più sufficienti, dunque, le normali mascherine chirurgiche o di stoffa, ma sono necessari i dispositivi con maggior potere filtrante.

Da lunedì 10 gennaio, inoltre, è obbligatorio anche il possesso del super green pass per chi accede agli autobus, che si ottiene a seguito di vaccinazione o di guarigione da Covid-19. Non è dunque più sufficiente il green pass che si può avere con tampone negativo. Il super green pass va mostrato in caso di controllo agli agenti accertatori. I verificatori Tep, infatti, fanno ogni giorno centinaia di controlli a campione in squadra con agenti di polizia e carabinieri.