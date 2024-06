Autobus e treni gratuiti per gli studenti di Parma

Anche per l'anno scolastico 2024-2025 gli autobus e i treni regionali saranno gratuiti per gli studenti di Parma e di tutta la regione Emilia-Romagna. Il provvedimento riguarda tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori. La Regione illustrerà il progetto nei prossimi giorni, attraverso le parole dell'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini. Il progetto prende il nome di ‘Salta su’: si tratta di un abbonamento gratuito per tutti gli studenti.