Autocisa: il casello di Fornovo chiuso da martedì 12 a giovedì 14 settembre

Autocisa comunica che per consentire la posa delle barriere di sicurezza nella rampa in entrata per la Spezia del casello di Fornovo, si rende necessaria la temporanea chiusura parziale diurna al traffico veicolare del casello di Fornovo secondo le modalità ed i tempi sotto indicati: dalle 8 alle 17 di martedì 12 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia. Dalle 8 alle 17 di mercoledì 13 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia. Dalle 8 alle 17 di giovedì 14 settembre 2023 sarà chiusa l’entrata per i veicoli diretti a La Spezia. In tale periodo si consiglia ai conducenti dei veicoli che volessero entrare in autostrada al casello di Fornovo in direzione la Spezia di utilizzare in alternativa i caselli limitrofi di Parma Ovest o di Borgotaro.