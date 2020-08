Sabato da bollino rosso: code in A1 al casello di Parma

Sabato da bollino rosso per il traffico stradale ad una settimana da Ferragosto. Lungo l'autostrada A1, in particolare tra il casello di Parma e quello di Campegine, a partire dalle prime ore della mattinata di sabato 8 agosto si sono formate code di alcuni chilometri, in aumento nel corso della giornata. Molti parmigiani hanno scelto proprio oggi per partire per le vacanze estive: anche le partenze cosidette 'intelligenti' non sono servite per migliorare la situazione del traffico in autostrada.

