Cantieri, code e tratti a una sola corsia: l'itinerario ad ostacoli per percorrere l'A15, due ore per andare da Berceto a Parma

L'A15, l'autostrada che collega Parma a La Spezia è utilizzata da tantissimi automobilisti parmigiani per raggiungere il mare. Soprattutto nei week end, a partire già dai mesi primaverili e fino ad estate inoltrata, gli spostamenti delle famiglie parmigiane delle altre città dell'Emilia-Romagna, hanno una dimensione di massa. L'autostrada A15, oltre ad essere la quinta più cara d'Italia, è anche una delle più contestate dagli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di percorrenza.

Abbiamo provato a percorrere il tratto autostradale che va da Parma a Berceto, per proseguire poi fino a Pontremoli dopo le ore 20 di domenica sera, sollecitati da diversi segnalazioni dei lettori, che protestavano per la presenza di numerosi rallentamenti, dovuti ai lavori e ai cantieri attivi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio tenendo un occhio agli orari per cercare di quantificare in qualche modo il disagio degli automobilisti anche a livello di tempi di percorrenza.

Dopo aver preso l'autostrada A15 dal casello di Parma Ovest abbiamo percorso il primo tratto che porta a Fornovo incontrando diversi piccoli cantieri (con le indicazioni di restringimento della carreggiata), che sono poi proseguiti anche verso il casello di Borgotaro. Dal Borgotaro a Berceto (e poi nel tratto che va da Berceto e Pontremoli) sono presenti diversi cambi di corsia, segnalati dai cartelli luminosi.

Diverse gallerie infatti sono interrotti e gli automobilisti devono percorrere un tratto ad una sola corsia, compresi alcuni chilometri all'interno delle gallerie e lungo i viadotti. Nel corso del nostro giro abbiamo incontrato diversi rallentamenti e code, che si sono formati proprio a causa dei cantieri, oltre che per il traffico presente lungo il tratto, scarso nel viaggio di andata, più consistente in quello di ritorno, da Pontremoli a Parma Ovest.

Il viaggio sembra un percorso ad ostacoli: spesso è necessario cambiare corsia e procedere a basse velocità. Con il buio non sempre i cartelli sono ben visibili, anche se le interruzioni sono segnalate. All'arrivo al casello di Pontremoli abbiamo pagato il pedaggio: 9 euro e 30. Lo stesso al ritorno al casello di Parma Ovest: 9 euro e 30. Poco meno di 20 euro per percorrere circa 84 chilometri all'andata e 84 al ritorno. Il tratto più problematico è stato quello tra Berceto e Parma: abbiamo impiegato circa due ore per percorrerlo nel viaggio di ritorno.

"Scrivo questa mail - sottolinea Simone, un lettore - per far presente che secondo me non è possibile continuare a viaggiare in A15 con circa metà tragitto in una corsia causando ritardi e cose interminabili pagando poi la tariffa piena".

CASELLO DI BERCETO CHIUSO DAL 15 AL 22 MARZO

"Comunichiamo - si legge in una nota di Salt - che, per consentire i lavori di adeguamento dell’impalcato del viadotto Rivi Freddi in carreggiata Nord (La Spezia – Parma), necessariamente da eseguirsi in assenza di traffico veicolare, si rende necessaria la chiusura continuativa alla circolazione del ramo in uscita da La Spezia e di quello in entrata per Parma allo svincolo del casello di Berceto durante il periodo sottoindicato: dalle ore 06:00 di Mercoledì 15 Marzo 2023 alle ore 18:00 di Mercoledì 22 Marzo 2023.

Gli itinerari alternativi previsti saranno i seguenti: si consiglia ai conducenti dei veicoli provenienti da La Spezia che volessero uscire al Casello di Berceto di utilizzare, in alternativa, i limitrofi caselli di Pontremoli o di Borgotaro; si consiglia ai conducenti dei veicoli che volessero entrare in autostrada al casello di Berceto per procedere in direzione Parma di utilizzare, in alternativa, i limitrofi caselli di Borgotaro o di Fornovo".