Autostrada A15: per Pasqua niente cantieri lungo la Parma-La Spezia

In vista delle festività pasquali, Salt, concessionaria del Tronco Ligure Toscano e del Tronco Autocisa, annuncia la rimozione di tutti i cantieri lungo la A15 Parma-La Spezia, a eccezione di quello per gli importanti interventi di ammodernamento in corso sul viadotto Gravagna.

Nel dettaglio, entro le 22 di domani, 27 marzo, e fino alle 13 del 2 aprile, la concessionaria rimuoverà tutti i cantieri attualmente in essere lungo la tratta dedicati al rifacimento e adeguamento dei viadotti alle norme tecniche delle costruzioni. Di questi, dopo le festività pasquali, oltre al cantiere per il rifacimento del viadotto Gravagna, solo un cantiere (relativo alle lavorazioni sui viadotti Rivi Freddi e Binaghetto in corrispondenza della careggiata in direzione La Spezia - Tratto Berceto - Valico) riprenderà nei giorni infrasettimanali e continuerà ad essere rimosso durante i fine settimana.

Salt, in accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è impegnata in un piano di ammodernamento e adeguamento ai più elevati standard qualitativi e di sicurezza della A15 Parma-La Spezia, infrastruttura realizzata tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso con approcci e logiche progettuali diverse da quelli attuali e sulla base di carichi di traffico decisamente inferiori a quelli attuali, in termini sia di entità che di frequenza. Tra i principali lavori di ammodernamento in corso, uno dei più rilevanti riguarda il cantiere relativo alla demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna, opera iconica realizzata nei primi anni '70, situato in provincia di Massa Carrara tra i caselli di Pontremoli e Berceto, in prossimità della galleria di valico che separa la Toscana dall'Emilia Romagna.

Per ridurre i possibili disagi alla viabilità, nel periodo pasquale si stima che oltre 3.000 veicoli-ora viaggeranno sulla tratta nei momenti di punta, in prossimità del cantiere del viadotto Gravagna, Salt raddoppierà la potenzialità di deflusso nella direzione di traffico prevalente. In particolare, dalle 12 di domani alle 13 di lunedì 1 aprile sarà aperta una terza corsia per una configurazione della carreggiata che prevederà due corsie in direzione La Spezia e una corsia in direzione Parma; dalle 13 dell'1 alle 13 di martedì 2 aprile: apertura di una terza corsia per una configurazione della carreggiata che prevederà due corsie in direzione Parma e una corsia in direzione La Spezia. Salt ha anche attivato un piano straordinario di informazione sull'intervento di ammodernamento del viadotto Gravagna: con un canale WhatsApp denominato "SALT A15 Autocisa", un'apposita sezione dedicata ai lavori sul sito www.salt.it, due cartelli informativi sui lavori lungo la A15 Parma-La Spezia (uno per senso di marcia); la distribuzione di dépliant informativi dedicati ai lavori presso le aree di servizio presenti in autostrada