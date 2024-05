Autostrada, chiusa l'uscita di Parma per lavori di pavimentazione

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, la stazione di Parma in entrata e in uscita rimarrà chiusa dalle 21 di mercoledì, 22 maggio, fino alle 5 di giovedì 23. Per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine.

La chiusura verrà riattivata dalle 21 di giovedì 23 fino alle 5 di venerdì 24 maggio, sempre per lavori di pavimentazione lungo il tratto. Lavori che continueranno anche nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio, dalle 21 alle 5. Consigliata la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine.