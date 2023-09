Autostrada, previste chiusure notturne per lavori: ecco i tratti di Parma

A causa dei lavori che riguardano l'Autostrada ci saranno alcune chiusure che riguardano anche gli automobilisti di Parma. Il tratto Parma - Terre di Canossa, in direzione Bologna, sarà chiuso dalle 22 del 10 settembre alle 6 dell'11 settembre. Chiusura dei rami di ingresso al casello di Parma per il traffico diretto in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, dalle ore 22 del 10 settembre alle 6 dell'11. Resterà chiusa anche l'area di servizio San Martino ovest, in direzione di Bologna, dalle 22 del 10 alle 6 dell'11.

Così come l'area di servizio San Martino est in direzione di Milano, dalle 22 del 9 settembre alle 6 del 10. I percorsi alternativi: Parma - Terre di Canossa, una volta che il traffico sarà uscito obbligatoriamente dalla stazione di Parma dovrà immettersi sulla via Emilia, in seguito innestarsi sulla provinciale 39 (via Donati e via Tonelli, a Sant'Ilario e Taneto) e poi rientrare in autostrada a Terre di Canossa. Chiusura di Parma: entrare dalla stazione di Parma ovest, Fidenza o Terre di Canossa.