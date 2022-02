Autostrade: la Parma-La Spezia è la quinta più cara d'Italia

L'autostrada A15 Parma-La Spezia è la quinta autostrada pià cara d'Italia, secondo l'indagine sviluppata dalla sezione Motori della Gazzetta dello Sport. Il tratto che i parmigiani percorrono per andare al mare, infatti, ha un costo medio di 0,13 euro a chilometro.

Per stabilire i tratti più onerosi per ogni chilometro percorso e per avere la classifica finale, è stato simulato un viaggio dal casello d’inizio al casello di fine con veicolo di classe A: quindi automobili (senza rimorchio), moto e scooter. L'autostrada A15 Parma-La Spezia, 108 km per 13,90 euro (0,13 euro per km). Le prime tre autostrade più care sono tutte in Piemonte: al primo posto l'A33 Asti-Cuneo, in seconda posizione l'A32 Torino-Bardonecchia e medaglia di bronzo l'A5 Santhià-Aosta.

L'A33 Asti-Cuneo, lunga 90 km, prevede un pedaggio di 20,40 euro (0,22 euro per km). Carissima, e lo sanno bene i torinesi che amano la montagna e che se possono optano per la statale, l'A32 Torino-Bardonecchia: 72 km per 12,60 euro (0.17 euro per km). Il terzo pedaggio più caro d'Italia, l'A5 Santhià-Aosta, è lunga 96 km e per percorrerlo dall'inizio alla fine servono 14,60 euro (0,15 euro per km).

Da segnalare in Piemonte, anche il traforo del Frejus che collega Bardonecchia alla francese Modane: la galleria è lunga 12,8 km e percorrerla tutta ha un costo di 48,80 euro (3,8 euro per km). Poco meno di quello del Monte Bianco, lungo 11,6 km per 47,1 euro (4 euro al km).

A seguire, nella classifica delle autostrade, al quarto posto la A10 Savona-Ventimiglia: 113 km per 14,50 euro (0,13 euro per km); al quinto la A15 Parma-La Spezia, 108 km per 13,90 euro (0,13 euro per km) e al sesto l'A24 Roma-Teramo, 167 km per 17,50 euro (0,10 euro) A concludere la classifica, l'A4 Torino-Trieste, l'A26 Genova-Gravellona Toce e l'A14 Bologna-Taranto.