Autotest gratuiti: ultimi tre giorni per la campagna di prevenzione nelle 3 farmacie Lloyds a Parma

Nelle Farmacie Lloyds, ultimi tre giorni di autotest gratuiti per tutti i cittadini, accessibili su prenotazione per Glicemia, Pressione e Colesterolo, nelle 3 LloydsFarmacia presenti a Parma. Sono ad oggi 13.000 le prenotazioni effettuate per autotest nel ‘Mese della Prevenzione’ in LloydsFarmacia a livello nazionale. È possibile accedere agli autotest su prenotazione, da effettuare tramite App Lloyds - sezione Servizi - o contattando direttamente la farmacia di riferimento (elenco di tutte le 145 LloydsFarmacia a livello nazionale aderenti all’iniziativa: https://issuu.com/admentaitalia/docs/farmacie_salute_e_prevenzione).

Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A0521 966096

Farmacia Comunale Mille Via dei Mille, 52/B0521 253181

Farmacia Parma Fleming Via Fleming, 270521 983355

Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare dopo due lunghi anni, in cui il Covid?19 e le priorità legate alla pandemia hanno troppo frequentemente fatto passare in secondo piano le fondamentali attività di prevenzione di routine, necessarie sempre, in particolare per le fasce di popolazione più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, infatti, sono ormai identificati dagli esperti come veri e propri ‘killer’.

“Non possiamo che essere soddisfatti di come la popolazione ha risposto all’invito a dedicare il proprio tempo alla prevenzione. Siamo molto grati alla popolazione che ha colto questa opportunità e ai nostri farmacisti per il loro impegno costante sul territorio.” commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia LloydsFarmacia. “La Prevenzione è sempre necessaria, ma lo è ancor di più dopo due anni in cui la pandemia ha reso meno facile l’accesso ai servizi e ai controlli di routine. Con questa iniziativa, noi di LloydsFarmacia abbiamo scelto di rinnovare la nostra visione di farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. Ogni giorno, in particolare in questa fase comunque delicata, vogliamo essere vicini ai cittadini.”



L’autotest del Colesterolo è offerto in collaborazione con Danacol di Danone, che ha scelto di unirsi a LloydsFarmacia in questa campagna di prevenzione gratuita.