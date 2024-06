Autovelox abbattuto: è stato un atto vandalico

L'abbattimento dell'autovelox lungo la tangenziale Sud di Parma sarebbe stato un atto vandalico. Sono in corso approfondimenti, da parte della polizia locale per far luce sull'episodio, avvenuto nei giorni scorsi all'altezza dell'uscita di via Farnese. Il sistema di rilevamento della velocità è ancora adagiato dietro il guardrail della tangenziale. All'inizio del mese di maggio avevamo segnalato l'assenza dei cartelli di segnalazione proprio dell'autovelox che è stato poi abbattutto.

"Autovelox: spariti i cartelli di segnalazione"

"Sono spariti i cartelli di segnalazione dell'autovelox di strada Farnese, lungo la tangenziale". E' un lettore a segnalarci la situazione. "Non ci sono più i cartelli che lo segnalano, né quello grande che avvisa della presenza del sistema di rilevazione della velocità, né quello posizionato sopra il dispositivo. Mi chiedo quale sia lo stato di funzionamento dell'autovelox