Av, Buia: "A Parma serve collegamento rapido con Milano e Roma"

"Va ripreso, con forza e realismo, il tema riguardante l'Alta velocità a Parma, in quanto la città necessita di un collegamento rapido sulla tratta Milano-Roma". Lo ha dichiarato, durante il suo discorso Gabriele Buia, presidente dell'Unione parmense degli industriali, in occasione della 79esima assemblea annuale. "Se la stazione in linea risulta di difficile realizzazione perché non ci sono oggi le condizioni per farla, questo non può essere per l'interconnessione - ha spiegato Buia -. L'infrastruttura, costata 120 milioni di euro e subito abbandonata nonostante gli impegni iniziali presi da Ferrovie dello Stato, è necessaria non solo per la presenza dell'Efsa, dell'università, di un Collegio Europeo, di un tessuto industriale importante, di un polo fieristico unico per l'industria alimentare italiana e non solo, di un aeroporto e tanto altro. Penso sia ormai doveroso che le forze sociali, economiche e politiche si mobilitino".