Avviata la procedura di selezione per il nuovo Comandante della Polizia locale

A seguito degli accordi intercorsi tra Comune di Parma e Comune di Bari, l’attuale Comandante della Polizia Locale, Michele Cassano, vincitore di procedura di m?obilità tra Enti, si trasferirà nella città pugliese dal prossimo gennaio.

Il Comune di Parma, per individuare una nuova figura dirigenziale che lo sostituisca, senza soluzione di continuità in termini di operatività, efficacia ed efficienza del servizio, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di incarico mediante contratto a tempo determinato della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fino a scadenza mandato del Sindaco (ex art. 110 c. 1 D.Lgs. 267/2000).