Avviso pubblico per candidarsi a componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio: c'è tempo fino al 21 novembre

Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione, e successiva nomina, dei componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

La Commissione è un organo tecnico che esprime pareri obbligatori e non vincolanti sugli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale; è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da cinque membri effettivi e due membri supplenti.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta unicamente in via telematica, compilando l’apposito modulo online che si trova sul sito istituzionale www.comune.parma.it, alla sezione Servizi – Servizi Online – Corsi e Selezione - Avviso di selezione per la nomina dei componenti della commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Le domande devono pervenire entro il 21 novembre 2022.

