Azalea della Ricerca: Paola Storti uno dei volti della campagna AIRC per la salute delle donne

Paola Storti, ricercatrice al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, è uno dei volti dell’Azalea della Ricerca, la tradizionale campagna per la salute delle donne promossa da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in programma nelle piazze italiane, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, per domenica 9 maggio.

Mantovana, classe 1982, laurea in Biotecnologie, la ricercatrice del Laboratorio di Ematologia dell’Ateneo diretto da Nicola Giuliani sta lavorando al suo primo Grant targato AIRC, finanziamento assegnato a un progetto sul mieloma multiplo, un tumore maligno delle plasmacellule che risiedono nel midollo osseo. “Ho deciso di diventare ricercatrice ai tempi dell'università all'inizio spinta dalla curiosità per un lavoro così stimolante e sempre potenzialmente diverso dal giorno precedente – ha spiegato Paola Storti durante la preparazione della campagna -. La mia ricerca mira a individuare le caratteristiche del microambiente che permettano di identificare precocemente la progressione della malattia e di definirne i meccanismi”.

Iniziata a gennaio 2021, la ricerca proseguirà per cinque anni. Si tratta di un lavoro multidisciplinare con biologi, informatici e medici e in collaborazione con centri quali l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'MD Anderson Cancer Center di Houston, l'Istituto dei Tumori di Milano e la Fondazione Ca' Granda.

Paola Storti è anche mamma. L’Azalea della Ricerca, con i volontari impegnati nelle piazze per distribuire il fiore a fronte di una donazione, è diventata negli anni un sinonimo di Festa della Mamma. “Sbocciata” per la prima volta nel 1984, ha lo scopo di essere un’alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC, ricercatori rappresentati quest’anno proprio da Paola Storti. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione sono disponibili in tempo reale sul sito AIRC www.lafestadellamamma.it