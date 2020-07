Azienda Usl: la Commissaria Petrini incontra i Comitati Consultivi Misti dei quattro distretti

Non è stato solo un incontro di presentazione e reciproca conoscenza quello che si è svolto nei giorni scorsi nella sede AUSL di Strada del Quartiere tra laCommissaria straordinaria Anna Maria Petrini e i Presidenti – o loro rappresentanti – dei Comitati Consultivi Misti (CCM) dei quattro distretti sanitari provinciali. Per la neo Commissaria è stata anche e soprattutto una prima occasione di ascolto di osservazioni, proposte e segnalazioni avanzate dai rappresentanti dei CCM, organismi dell’Azienda che costituiscono uno dei principali strumenti per migliorare la qualità dei servizi sanitari.

Dall’incontro sono emersi i punti di forza del sistema sanitario provinciale e anche alcune criticità da affrontare e risolvere. Tutti concordi sull’importanza della collaborazione che non deve mai venir meno tra Azienda e Comitati Consultivi Misti, impegnati insieme a raggiungere lo stesso obiettivo: lasoddisfazione dei bisogni di salute del cittadino

“La collaborazione con i Comitati Consultivi Misti, che sono portavoce delle esigenze dei cittadini – afferma la Commissaria straordinaria Ausl, Anna Maria Petrini– è fondamentale e imprescindibile. E lo è ancora di più in questa fase di ripartenza delle attività dopo i mesi più critici dell’emergenza dovuta al covid-19”.