A Fontevivo va in scena"Azzardopoli" per dire no al gioco d’azzardo

Giovedì 22 settembre, alle 20.30 nella Sala del Duca, in via Roma n. 2 a Fontevivo, va in scena la performance teatrale "Azzardopoli: il paese del gioco d'azzardo", regia di Franca Tragni e luci di Lucia Manghi.

Con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi della dipendenza da gioco d’azzardo, le attrici Armanda Borghetti, Giulia Canali e Franca Tragni portano gli spettatori nel mondo della ludopatia, una trappola psicologica ed economica che è bene evitare.

Dopo lo spettacolo, si terrà la presentazione del libro "Il dopo è ora. Una comunità di cura incontra la sofferenza psichica in tempo di pandemia", curato da Maria Inglese e Maria Teresa Gaggiotti, rispettivamente psichiatra e psicologa dell’Ausl di Parma. La serata è presentata da Giulia Merli, psicologa del Servizio Dipendenze Patologiche di Fidenza.

L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti, su prenotazione via mail a gmerli@ausl.pr.it oppure telefonicamente ai numeri 339.6860334 o 0524.515592.

L’evento è organizzato dall’Ausl di Parma, in collaborazione con l’Ufficio di Piano del distretto di Fidenza, il Comune di Fontevivo e l’associazione di promozione sociale ZonaFranca Parma.