Babbo Natale, prima tappa all’Ospedale dei bambini "Pietro Barilla"

Santa Claus è sceso con la slitta all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma per lasciare un regalo ai piccoli pazienti ricoverati. I regali sono stati offerti da Fondazione Cariparma e distribuiti con cura dalle coordinatrici infermieristiche della Pediatria generale e d’urgenza Giuseppina Nicosia, dell’Oncoematologia Maria Luisa Zou, della Neonatologia Mara Cauli, della Pediatria generale e della Clinica pediatrica Claudia Marcatili, degli Ambulatori pediatrici Onelia Rita Facini con la dirigente della Professioni sanitarie del dipartimento Rita Lombardini e il coordinatore della Terapia intensiva pediatrica Riccardo La Grassa e dalle educatrici di Giocamico.

La consegna dei regali è avvenuta nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale dei bambini da parte dei rappresentati delle Istituzioni cittadine. Erano presenti il presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani con il direttore Antonio Lunardini, il prorettore vicario dell’Università Fabrizio Storti, il sindaco di Parma Michele Guerra con gli assessori Caterina Bonetti e Marco Bosi, la consigliera delegata della Provincia Beniamina Carretta.

A loro i ringraziamenti dei vertici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria con il direttore generale e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi, il direttore amministrativo Antonio Ventura, la direttrice sanitaria Sandra Rossi, il direttore del Dipartimento materno-infantile Emilio Casolari e i direttori delle strutture di cura dell’Ospedale dei bambini Patrizia Bertolini dell’Oncoematologia, Serafina Perrone della Neonatologia, Susanna Esposito della Clinica pediatrica, Icilio Dodi della Pediatria generale e d’urgenza, Pierpacifico Gismondi responsabile Week Hospital dipartimentale, Bertrand Tchana responsabile Cardiologia pediatrica, Enzo Romanini responsabile Terapia intensiva neonatale e Clelia Zanaboni responsabile della Terapia intensiva pediatrica.

Per l’occasione l’associazione Noi per Loro con le volontarie e la presidente Nella Capretti ha offerto un rinfresco per lo scambio di auguri natalizi.